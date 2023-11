Die bewegendsten Abschiede 2023: Um diese Sport-Stars trauern wir

Knapp einen Monat später musste sich die Sport-Welt von Tim Lobinger verabschieden. Die Stabhochsprung-Legende ist am 16.02.2023 in München gestorben. In einem Statement hieß es: „Die ehemalige Stabhochsprung-Legende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen, er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen.“ Tim Lobinger verstarb mit 50 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung.

Die letzten Monate in Lobingers Leben aber waren nicht nur von Traurigkeit geprägt: Erst kurz vor Weihnachten im Jahre 2022 war der ehemalige Sportler Großvater geworden; seine Tochter Fee brachte Enkelin Fia zur Welt – ein Lichtblick.

