„Ruhe in Frieden, kleiner Engel. Mia, du bleibst für immer in unserem Herzen“, schreibt Brzeska zu einem Bild der gebürtigen Ulmerin bei Instagram. „Das ist einfach nicht fair. So sollte es nicht sein.“

Eine, die Mia von Beginn an begleitete, ist Deutschlands prominenteste Sportgymnastin Magdalena Brzeska (26 deutsche Meistertitel). Die 45-Jährige ebnete ihr als Trainerin den Weg in den Leistungssport. Dementsprechend bestürzt reagiert Brzeska auf die schockierende Nachricht.

Erst im Juli 2023 hatte Mia den Sprung in den Perspektivkader des Deutschen Turner-Bundes geschafft. Wenige Monate zuvor war sie nach sechs Jahren am Bundesstützpunkt der RSG in Berlin ins Nationalmannschaftszentrum der RSG in Fellbach-Schmiden gewechselt.

Im Jahr 2022 wurde Mia Sophie Deutsche Juniorenmeisterin mit dem Reifen und Vizemeisterin im Mehrkampf.

Ihr großer Traum: die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles! (pol)