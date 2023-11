In einem Statement teilen die „Fohlen“ die so schöne Nachricht mit: „Stefan Lainer kehrt ins Training von Borussia Mönchengladbach zurück. Der Rechtsverteidiger, bei dem im Juli eine Lymphknotenkrebserkrankung diagnostiziert worden war, hat die in den zurückliegenden Monaten durchgeführte Therapie erfolgreich abgeschlossen.“ Seit Ende Juli dieses Jahres musste der Österreicher pausieren.

Lese-Tipp: Gladbach-Star Stefan Lainer an Krebs erkrankt

Wenig verwunderlich also, dass die Begeisterung von Lainer dementsprechend groß ausfällt: „Ich freue mich riesig, dass ich mich wieder voll auf Fußball konzentrieren und mit der Mannschaft trainieren kann. Die letzten Wochen und Monate waren eine große Herausforderung. Ich bin sehr dankbar, in dieser Zeit so viel Unterstützung durch Familie, Freunde, den Verein und die Fans erfahren habe. Das hat mir alles Kraft gegeben.“

Besonders herausheben möchte der 31-Jährige seine Frau und seinen Arzt, die die „wichtigsten von vielen Stützen waren.“