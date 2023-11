Mehr zum Thema

Sachbeschädigungen an mehreren Bankfilialen in Eilenburg An insgesamt fünf Bankfilialen und einem Discounter im sächsischen Eilenburg sind mehrere Fensterscheiben, Türen und Automaten beschädigt worden. Nach der Spurensicherung und ersten Ermittlungen wurde ein Tatverdächtiger ermittelt und überführt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab demzufolge einen Wert von 2,32 Promille. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts mehrerer Sachbeschädigungen verantworten. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei im oberen fünfstelligen Bereich.