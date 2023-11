Warum funktioniert das nicht, wenn es um die Nationalmannschaft geht? Vielleicht unter anderem deswegen, dass den deutschen Fans der Mut fehlt, zur eigenen Fahne zur stehen. Neben Fußballliebe (der Name des neuen EM-Balls) braucht es auch eine Prise Heimatliebe. Es mangelt an Nationalstolz. Der Gegner Türkei hat gezeigt, wie es geht.

Und eine Schippe weniger als bei den Türken würde ja schon reichen. So erreicht man nämlich das gesunde Level an Selbstvertrauen und verfällt nicht wie einige türkische Fans in überschwänglichen Patriotismus und damit einhergehende teils fragwürdige Äußerungen (siehe Social-Media-Beitrag oben). Es geht nämlich nach wie vor „nur“ um Fußball.

Insofern die Empfehlung: Die deutsche Flagge nächsten Juli aus dem Keller holen, mit ins Stadion nehmen und für eine positive und freundliche Stimmung Sorgen. Es hat doch 2006 auch funktioniert! Die vielleicht an manchen Stellen fehlende Mentaliät der Mannschaft bringt dann ein ebenfalls formverbessertes deutsches Publikum, sodass die Spiele bei der EM in Berlin und Co. eben keine Heimspiele für andere Nationen werden, sondern für UNS – klingt nach einem Deal, oder?