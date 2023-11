Im RTL-Interview hatte der Spielbetriebsleiter der Deutschen Eishockey Liga, Jörg van Ameln, die Einführung eines Halsschutzes bereits ins Spiel gebracht. „Wir waren alle schockiert. Adam hat lange Zeit in der DEL für Augsburg gespielt. Es hat uns alle tief getroffen“, sagte van Ameln Ende Oktober gegenüber RTL. Dieser Unfall sei ein ganz tragischer gewesen, aber zum Glück eine enorme Seltenheit. Das belege auch die Statistik der Berufsgenossenschaft, die derartige Unfälle aufnehme. Dennoch bestehe kein Zweifel daran, dass nun gehandelt werden müsse. Zum Schutz der Spieler. Das wurde nun getan!

Denn bislang war ein Hals-Schutz nicht verpflichtend, nur eine Option. Es sei aber kein großer Aufwand, erklärte van Ameln: „Es ist quasi wie ein Schweißband für den Hals, das wie ein Kragen aussieht und teilweise in T-Shirts intrigiert wird.“ Eishockey-Torhüter zum Beispiel tragen den schnittfesten Schutz am Halsbereich oft freiwillig. Und wer jünger als 20 Jahre alt ist, muss den Schutz im Nachwuchsbereich in Deutschland sowieso tragen. Nun gibt es auch die Regeländerung bei den Profis! (mit dpa)