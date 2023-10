Hat Johnsons Gegenspieler Matt Petgrave (31) von den Sheffield Steelers tatsächlich so eine furchtbare Verletzung billigend in Kauf genommen? Das scheint Ted Avery ihm in gewisser Weise zu unterstellen. „Hat dieser Junge eine Bewegung gemacht, die sehr unorthodox war? Glaube ich, dass er versucht hat, irgendeine Art von Kontakt herzustellen? Auf jeden Fall“, wird der Kanadier in der„Daily Mail“ zitiert.

Und weiter: „Ich war buchstäblich entsetzt und angewidert von dem, was ich sah. Es sah nach Absicht aus. Es war ein Kung-Fu-Kick. Meine Augen lügen nicht, sagen Sie mir, dass ich falsch liege.“

Sah nach Absicht aus? Damit suggeriert er, dass Petgrave Johnson vorsätzlich gehandelt habe. Auch wenn er betont, Petgrave sei bestimmt nicht mit der Absicht aufgewacht, „heute jemanden zu ermorden“.

