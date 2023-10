„Es war wie ein Stich, ich fühlte mich, als hätte mich jemand gestochen“, erinnert sich der WM-Dritte von 2003 im Interview mit Daily Star. „Es war nicht der Schmerz, sondern die Frage: ,Was wird jetzt passieren?’“ Am 10. Februar 2008 traf ihn der Schlittschuh eines Teamkollegen bei den Florida Panthers aus der NHL unglücklich und durchtennte seine Halsschlagader – in dem Moment ging es um Leben um Tod.

„Ich wusste, was passiert war und dass ich in Schwierigkeiten steckte“, sagt Zednik dazu. Aus eigener Kraft und stark blutend schleppte er sich zur Spielerbank. Dort brach er in den Armen seines Trainers zusammen, der Druck auf die klaffende Wunde ausübte. Diese blitzschnelle Entscheidung, die sofortige Hilfe und eine Not-OP retteten Zednik das Leben. Dass es dem heute 47-Jähriugen schnell besser ging, grenzte an ein Wunder. Denn: Er verlor rund drei Liter Blut!