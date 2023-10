Eishockey-Star Adam Johnson bekommt Kehle aufgeschlitzt - tot!

Es passiert in der 33. Minute des Spiels zwischen den Nottingham Panthers gegen die Sheffield Steelers! Johnson – früher in der NHL und auch in Deutschland bei den Augsburger Panthers aktiv – wird unglücklich von einem Gegenspieler getroffen. Das Schlimme: Die Kufe des Gegenspielers schlitzt ihm die Kehle auf. Das berichten britische Medien wie Daily Mail.

Lese-Tipp: NHL-Schock: Nachwuchsstar bleibt nach Check regungslos auf dem Eis liegen

Aufnahmen würden demnach zeigen, wie der US-Amerikaner vom Schlittschuh am Hals getroffen wird. Stark blutend sei der Eishockey-Star zunächst wieder auf die Beine gekommen – wollte zurück zur Bank seines Teams. Doch dann sei er zusammen gebrochen, während seine Teamkollegen und Sanitäter ihm zu Hilfe eilten. Mit dem Krankenwagen sei Johnson in ein Krankenhaus gekommen.

Lese-Tipp: Bewegender Abschied von totem Eishockey-Torwart Jan Dalgic (25)

Dort kommt es dann wieder zu einem großen Drama: Johnson stirbt an seinen schweren Verletzungen. Sein Verein teilt am Sonntag mit: „Die Nottingham Panthers sind zutiefst bestürzt über den tragischen Tod von Adam Johnson, der gestern Abend bei einem Spiel in Sheffield tödlich verunglückt ist. Der Verein wird ihn sehr vermissen und ihn niemals vergessen.“