Am 14. Oktober teilten die Hannover Indians mit: „Liebe Indians Fans, wir haben die traurige Pflicht Euch mitzuteilen, dass unser Freund und Teamkollege Jan Dalgic heute in den frühen Morgenstunden verstorben ist. Es sollte der ‘Save of his Life’ sein, aber leider hat er den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner nun doch nicht gewinnen können“, schrieb der Verein auf seiner Homepage und in den sozialen Medien.

Weiter schrieb der Club: „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, die sich so aufopferungsvoll um ihn gekümmert hat. Die Indians trauern um einen besonderen Menschen und stehen fassungslos vor der Empfindung der Ungerechtigkeit, die einen so jungen Menschen aus dem Leben reißt, das eigentlich gerade erst begonnen hatte.“

Der Abschied der Haie und seinen Fans zeigt, wie groß die Trauer um Jan Dalgic im deutschen Eishockey ist. (wwi)