In einem Statement richtet sich die Familie des Verteidigers am Mittwoch an die LSU-Tigers-Fans: „Greg ist für uns alle täglich eine Inspiration. Er kämpft jeden Tag wie ein Tiger und macht stetig Fortschritte. Wir haben einen langen Weg vor uns und sind dankbar für die Unterstützung unserer LSU-Familie und der Tiger-Fans.“

Lese-Tipp: NFL-Legende Russ Francis (70) stirbt bei Flugzeugabsturz

„Greg hat Fans auf der ganzen Welt, und in den letzten Wochen sind unsere Telefone förmlich überflutet worden mit aufmunternden Worten und Unterstützung. Greg ist ein Kämpfer! Bitte denkt weiterhin an die Nummer 3 und unsere gesamte Familie in euren Gebeten,“ zitiert die LSU die Liebsten des beliebten Spielers auf ihrer Website.