NFL-Legende Russ Francis (70) stirbt bei Flugzeugabsturz

Francis spielte 13 Saisons lang in der höchsten Football-Liga. Er wurde von den New England Patriots in der ersten Runde des Drafts 1975 ausgewählt. 1982 wechselte er zu den San Francisco 49ers, mit denen er in der Saison 1984 den Super Bowl gewann. Francis kehrte 1987 zu den Patriots zurück, bevor er seine Karriere in der folgenden Saison beendete.

Spätestens nach seiner aktiven Karriere entdeckte Francis die Liebe zum Fliegen. Doch die wurde ihm nun zum Verhängnis. Sein Bruder Ed schrieb am Sonntag auf Facebook: „Das Fliegen war die lebenslange Leidenschaft meines Bruders und vielleicht ein passender Weg für ihn. Gott behüte dich, mein großer Bruder!!“ (nlu)