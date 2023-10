Die schlimme Nachricht teilen die Indians auf Instagram mit. Der Torhüter stirbt an einem bösartigen Hirntumor, den Ärzte Anfangs des Jahres plötzlich diagnostizieren. Dalgic stellt sicher Krankheit entgegen, muss sich jetzt aber leider doch geschlagen geben.

„Liebe Indians Fans, wir haben die traurige Pflicht Euch mitzuteilen, dass unser Freund und Teamkollege Jan Dalgic heute in den frühen Morgenstunden verstorben ist. Es sollte der ‘Save of his Life’ sein, aber leider hat er den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner nun doch nicht gewinnen können“, schreibt der Oberligist in den sozialen Medien.