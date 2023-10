Mit den für viele Fans enorm schmerzhaften Aussagen überrascht der deutsche MMA-Fighter auf seinem YouTube-Kanal. In einem neunminütigen Statement erklärt Smolik, wie er die Erkrankung bemerkte und wie es in Zukunft für ihn weitergeht. Besonders unglücklich: In acht Tagen steht der Mega-Kampf mit Internet-Star „Ringlife“ auf dem Plan!

Smolik: „Am besten komme ich direkt zum Punkt: Vor ein paar Tagen wurde bei mir ein Hirntumor diagnostiziert und das heißt, dass ich nicht kämpfen kann“, berichtet der 32-Jährige. „Das Ganze fing vor zwei Monaten an. Ich habe beim Joggen gemerkt, dass mir schwindelig und schlecht wurde. Dann kam es immer wieder im Training vor. Ich dachte, es läge am Wetter und habe mir nicht viel dabei gedacht.“

„Aber es wurde immer schlimmer. Ich bin dann zum MRT. Ich habe die Diagnose dann per WhatsApp bekommen und da stand drin, dass ich einen Hirntumor habe.“