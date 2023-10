Die Hüfte diente scheinbar also als Opfer für eine große Karriere: Schrempf zählt zu den erfolgreichsten deutschen Basketballern der Geschichte. In den 80ern gelingt ihm der Sprung in die Profiliga – in der er schnell Fuß fassen kann. Gleich zweimal gewinnt er die Auszeichnung als bester Einwechselspieler der Liga, gilt bis heute als einer der dominantesten Basketballer, die diese Rolle einnehmen.

Und mit dieser beeindruckenden Laufbahn ebnet er auch den Weg für einen gewissen Dirk Nowitzki! Der Hall-of-Famer bezeichnet Schrempf mehrfach als ein Vorbild. An der offiziellen Verabschiedung in das wohlverdiente Karriereende der Dallas-Mavericks-Legende ist „Det the Threat“ auch beteiligt, richtet warme Worte an seinen Freund.(fkl)