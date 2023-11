In der gesamten Eishockeywelt löste der tragische Tod blankes Entsetzen und Trauer aus. Zahlreiche Teams reagierten mit großer Betroffenheit. Die Augsburger Panther, für die Johnson in der vergangenen DEL-Saison noch gespielt hatte, kündigten für das kommende Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Dienstag einen „Moment der Stille im Gedenken an Adam Johnson“ an. Bei den DEL-Spielen am Sonntag wurde bereits teilweise zu Ehren des 29-Jährigen eine Schweigeminute eingelegt.

