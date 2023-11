Anlässlich der Beerdigung des Eishockey-Profis am 6. November in seiner Heimatstadt Hibbing im US-Bundesstaat Minnesota veröffentlichte die Familie einen emotionalen Nachruf im Internet. Darin heißt es: „Er liebte seine Verlobte, seine Familie und Freunde über alles. Seine liebevolle und ruhige Art wird uns ewig fehlen.“ In dem Schreiben stellt die Familie ihren Adam vor – auch abseites des Eishockey-Feldes. Er habe sehr viel Zeit mit seinem Bruder Ryan verbracht, sie hätte ein unzertrennliches Band verbunden. Auch zu seinen zukünftigen Schwiegereltern, seiner Schwägerin Ebony, seinem Neffen und seiner Nicht habe er ein sehr enges Verhältnis gehabt. Johnson war ein Familienmensch durch und durch!

Die Trauer ist dementsprechend riesengroß. Nur kurz nach der Tragödie machte seine Tante Kari ihre Gefühle öffentlich: „Ich habe die Hälfte meines Herzens verloren. Ich werde dich ewig lieben, mein Knirps“, schrieb sie auf Facebook. Auch Johnsons Verlobte, Ryan Wolfe, teilte eine herzzerreißende Nachricht auf Instagram: „Mein süßer, süßer Engel. Ich werde dich immer vermissen und ewig lieben.“