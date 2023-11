Auf Instagram lassen die Eltern am Donnerstagnachmittag verlauten: „Unsere Tochter Gioia wurde am 20. Oktober geboren und wir sind überglücklich, sie bei uns zuhause zu haben.“ Gioia? Richtig gelesen! Der Name des zweiten Sprösslings ist auf jeden Fall kreativ. Auf Italienisch bedeutet er so viel wie „Freude“. Die Götzes beweisen damit aufs Neue: Italien hat es ihnen schwer angetan. Sohnemann Rome (3) ist bereits nach der weltbekannten Hauptstadt benannt.

Schon seit über einer Woche ist Gioia nun schon zuhause: Papa trug sie höchstpersönlich aus dem Krankenhaus und sorgte dabei für süße Schnappschüsse. Aufatmen bei der ganzen Familie und den vielen Fans Denn: Nach der Hochrisikoschwangerschaft schien es allen gut zu gehen! Daran hat sich bis heute nichts geändert.