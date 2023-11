Denn Angelique Kerber ist nach eigener Aussage kein geduldiger Mensch. Dabei wird es bei der Rückkehr auf den Tennisplatz genau darauf ankommen. Das weiß die frischgewordene Mama. Auch deshalb sieht sie ihr bevorstehendes Comeback nach eineinhalbjähriger Wettkampf- und Babypause als die wahrscheinlich „größte Herausforderung in meiner Karriere“ an.

Sie wisse, dass es „ein langer Weg ist und ich dafür Geduld brauche, was nicht unbedingt zu meinen Stärken gehört“, sagt die 35-Jährige in einem auf der Homepage des WTA-Turniers in Bad Homburg veröffentlichten Interview.