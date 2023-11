Tennis-Star Angelique Kerber (35) will es noch mal wissen. Nach der Geburt von Töchterchen Lina rückt ihre Rückkehr auf den Tennisplatz immer näher – im Dezember will sie beim United Cup in Sidney und Perth (Australien) wieder angreifen.

Laura Wontorra am Samstag beim Sportpresseball in Frankfurt.

In einem eleganten schwarzen Kleid und vor allem mit einem Strahlen im Gesicht, erscheint Deutschlands Tennis-Queen am Samstagabend beim Deutschen Sportpresseball. Kerber zu RTL: „Ich liebe den Sport und habe es in den letzten Monaten sehr vermisst. Ich freue mich auf Australien. Es ist die Leidenschaft für den Sport, die mich antreibt und die Power gibt, noch mal anzugreifen.“

Im Juli 2022 stand sie in Wimbledon zuletzt auf dem Platz. „Natürlich ist es für mich in gewisser Weise ein Kaltstart. Ich habe noch nie so eine lange Pause gemacht, aber genau die Herausforderung nehme ich an und auf die freue ich mich auch.“