Für Jana Edeafour ist dieses Engagement ihrer Freundin eine riesige Hilfe. „Seit dem Tag dieser Diagnose damals ist kein Tag vergangen, wo ich nicht geweint habe“, sagt sie. Vor Sisco möchte sie das aber vermeiden. „Ich will ihn nicht permanent vollheulen. Ich bin froh, wenn er lacht und fröhlich ist.“

Und das ist er, selbst in dieser schweren Zeit: „Er hat so einen Spaß am Leben“, erzählt seine Mutter. Seine größte Sorge, als er hört, dass er zur Bestrahlung muss, ist, dass er seine Schule vermissen wird.

Bisher hat Sisco keine Nebenwirkungen von der Protonentherapie, ist nur ab und zu etwas müde. Wenn alles planmäßig verläuft, sind Sisco und Jana Edeafour pünktlich zu Weihnachten wieder zu Hause – und vielleicht geschieht ja noch ein Weihnachtswunder und die Krankenkasse zahlt die Behandlung doch. Sollte das passieren, gehen die gesammelten Spenden übrigens an eine Stiftung – die dann einem anderen Kind hilft, das dringend eine Protonentherapie benötigt.