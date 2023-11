Naegleria fowleri ist eine mikroskopisch kleine, einzellige Amöbe, die meist in Seen, Teichen und Flüssen zu finden ist. Sie gelangt durch die Nase in den menschlichen Körper und frisst sich ins Gehirn. Dort kann sie eine lebensgefährliche eitrige Entzündung von Hirnhaut und Hirngewebe (Primäre Amöben-Meningoenzephalitis, PAM) auslösen.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind weltweit rund 250 PAM-Fälle bekannt. Man vermutet allerdings eine hohe Dunkelziffer. In den USA sind laut „Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) 145 Fälle zwischen 1962 bis 2018 bekannt. Nur vier Menschen überlebten die Infektion. (bst)