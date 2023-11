Spricht da wirklich Olaf Scholz?

Der Bundeskanzler will die AFD verbieten – so sagt er es in einer „Rede an die Nation“. Oder etwa nicht? Bild und Ton sprechen dafür, dass es Olaf Scholz sein müsste. Doch tatsächlich spricht hier eine Künstliche Intelligenz. Wie ihr solche Fake-Videos erkennen könnt und wie sich Länder wie die USA und Deutschland gegen KI-Missbrauch schützen wollen, erklären wir hier.

