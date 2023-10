Der Zugang zur künstlichen Intelligenz war noch nie so einfach! Es gibt inzwischen unendlich viele KI-Systeme – aber was ist, wenn wir unsere Entscheidungen nur davon abhängig machen, was ein Computer oder eine App uns vorgibt? Genau das wollte ich testen und habe mein Leben eine Woche nur von der künstlichen Intelligenz leiten lassen. Egal, ob Wocheneinkauf, Restaurant-Auswahl oder Outfit: Die Auswahl hat für mich die App ChatGPT getroffen. Was das für meinen Alltag bedeutet hat und inwieweit eine solche App auch meinen Job ersetzen kann, sehen Sie oben im Video.

