Es wird gruselig!

Ob als Horrorclown, Vampir oder Krankenschwester – wer Halloween feiert, tut das gerne in gruseligen Kostümen. Für Kinder, die in dieser Nacht losziehen, gehören Streiche meist genauso zu einem gelungenen Halloween-Abend wie das klassische Einsammeln von Süßigkeiten. Aber was ist an Halloween wirklich erlaubt, auf welche Streiche und Kostüme sollte man besser verzichten?