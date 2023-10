„Diffuser Haarausfall ist eher ein Frauending“, sagt Lehmann. Meist seien Mangelerscheinungen durch Ernährung Schuld an dem Haarverlust. Gerade bei Frauen spielen aber auch die Hormone eine große Rolle. „Alles, was hormonell bedingt ist, spielt hier mit rein“, erklärt sie, „Schilddrüsenerkrankungen, aber auch Schwangerschaften oder die Menopause.“ Das Gute: Wird die Ernährung angepasst, die Erkrankung behandelt oder die Hormonumstellung ist beendet, kommen die Haare meist wieder.

Und wie erkennen Betroffene, ob sie diffusen Haarausfall haben?

Mit einem Kamm werden die Haare in ein Kreuz geteilt: einmal von der Stirn nach hinten in den Nacken und einmal vom rechten zum linken Ohr. Die einzelnen Haarteile können mit Spangen am Platz gehalten werden. „Beim diffusen Haarausfall lichten sich die Haare gleichmäßig auf dem Kopf“, sagt Lehmann. Das ist vor allem an den Rändern des Haarkreuzes zu sehen.