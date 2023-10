Als Seespargel oder Salzkraut wird Queller auch bezeichnet, weil er an Ost- und Nordsee auf den Salzwiesen oder im Watt wächst. Er wird zweimal am Tag von Meerwasser überspült. Geerntet wird von April bis Oktober. Sie bekommen Queller in Fischläden oder auf Märkten. Im Kühlschrank hält sich das salzige Gemüse in einem feuchten Tuch bis zu zwei Wochen. Er kann roh oder gekocht genossen werden und funktioniert sogar als Marmelade.

