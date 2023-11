Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen: Mann hatte Tochter schon einmal entführt!

Nach dem Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist der Flugbetrieb wieder angelaufen

Am Samstagabend gegen 20 Uhr durchbrach der Mann mit seinem Auto eine Schrankenanlage im Bereich des Nordtors des Flughafens Hamburg. Anschließend fuhr er weiter auf das Vorfeld und schoss zwei Mal in die Luft. Zudem warf er zwei Brandsätze, die umgehend gelöscht werden konnten. Nach mehr als 18 Stunden und zähen Verhandlungen mit der Polizei, gab er schließlich auf und ließ seine vierjährige Tochter unverletzt frei.

Jetzt gab die Polizei bekannt, was vorher passierte. Demnach geriet der 35-Jährige mit seiner Ex-Frau im niedersächsischen Stade in Streit über das Sorgerecht. „Er fühlte sich ungerecht behandelt“, sagte Sandra Levgrün von der Polizei Hamburg zu RTL. Mit einigen Entscheidungen der Behörden soll er demnach nicht einverstanden gewesen sein. Laut Levgrün habe der Mann gesagt, sein Leben sei ein Scherbenhaufen.

Im Laufe der Streits habe er seine Ex-Frau zur Seite gestoßen und sei mit der Vierjährigen in Richtung Hamburg geflüchtet. Wahrscheinlich habe er sich in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befunden, hieß es außerdem in einer Pressemitteilung der Polizei. Die 39-jährige Kindsmutter erstattete anschließend eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Kindesentziehung.

