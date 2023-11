Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet - Kind befreit 

Ein Mann raste am Samstagabend mit seinem Auto auf das Vorfeld des Airports, schoss in die Luft und warf zwei Brandsätze. Außerdem hielt er seine Tochter (4) als Geisel. Der gesamte Flughafen wurde geräumt und weiträumig abgesperrt, zahlreiche Flüge umgeleitet oder abgesagt. Mehr als 18 Stunden lang stand sein Auto neben einer Maschine der Turkish Airlines.

Vorausgegangen war laut Polizei wohl ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Die Nacht hindurch und auch am Sonntag stand die Polizei in Verhandlungen mit dem Mann. Die Ehefrau des Geiselnehmers, die sich in Stade bei Hamburg aufgehalten haben soll, hatte sich nach Angaben eines Sprechers wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet. Die Frau hielt sich am Sonntag am Airport auf.

