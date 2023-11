Dass ein Mann mit einem gewöhnlichen PKW in den Hochsicherheitsbereich eines Flughafens fahren könne, dürfe absolut nicht sein, sagte Großbongardt. In diesem Fall könne man froh sein, dass es sich in Hamburg „nur um einen Familienvater und nicht womöglich irgendwelche Hamas-Sympathisanten“ gehandelt habe. Bei Flughäfen handele es sich schon seit vielen Jahrzehnten um „beliebte Ziele“ bei Terroristen. Hier müsse „dringend nachgerüstet“ werden, so der Luftfahrtexperte. Um das Gelände nach außen abzusichern reiche ein einfacher Maschendrahtzaun, wie er gerade an vielen kleineren Flughäfen existiert, „bei Weitem“ nicht aus.

Überrascht habe ihn der Vorfall aber nicht wirklich, sagte Großbongardt, der früher bei der Lufthansa, bei Boeing und bei der Pilotenvereinigung Cockpit gearbeitet hat: „Wir haben ja vor einigen Wochen schon die Klimakleber in Hamburg, aber auch an anderen Flughäfen, gesehen. Das war schon ein erstes Warnsignal, dass die Sicherheitskonzepte nicht ausreichen“.

