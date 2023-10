Zehn Streifen wurden demnach eingesetzt, auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Die Beamten machten zudem mit Lautsprecherdurchsagen auf ihre Suche aufmerksam - doch das Mädchen blieb vorerst verschwunden.

Erst später am Abend ging der entscheidende Hinweis ein: Eine Frau aus Neuhausen meldete sich bei der Polizei und gab an, dass sie aus einer Wohnung lautes Weinen eines Kindes höre - dabei lebe in der Wohnung gar kein Kind!

