Nach Charlottes Verschwinden am Samstag, 30. September, suchte die Polizei fieberhaft nach der Neunjährigen. Sie unternahm an diesem Wochenende mit ihrer Familie einen Campingausflug in einem Park in New York, kehrte von einer Radtour mit engen Freunden aber nicht zurück. Wenig später wurde offenbar bei der Familie eine Lösegeldforderung in den Briefkasten geworfen. Der Fehler: Der mutmaßliche Entführer hinterließ offenbar seine Fingerabdrücke und erleichterte damit der Polizei die Arbeit.

Lesen Sie auch: Mädchen (10) auf Schulweg entführt und vergewaltigt – Vorbestrafter Sexualstraftäter in U-Haft

Denn die Ermittler konnten mit den Abdrücken in der Datenbank tatsächlich einen Treffer erzielen. Demnach stellten sie fest, dass die Fingerabdrücke offenbar zu einem Mann gehörten, der bereits im Jahr 1999 wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss polizeilich in Erscheinung getreten war.