Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen: Haftbefehl erlassen!

Im Laufe der Streits habe er seine Ex-Frau zur Seite gestoßen. Die Ex-Frau des 35-Jährigen soll um Hilfe gerufen haben als er ihr das Kind wegnimmt. Die habe das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter, heißt es von der Staatsanwaltschaft laut Deutscher Presseagentur. Er soll sie demnach mit einer halb-automatischen Selbstladekurzwaffe bedroht und dabei einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Laut Polizei sei er mit der Vierjährigen in Richtung Hamburg geflüchtet.

Er habe per Notruf mitgeteilt, dass er eine Bombe im Fahrzeug habe und für sich und seine Tochter die Ausreise in die Türkei fordere. Diese stellte sich später als selbstgebastelte Sprengstoffgürtel-Attrappe heraus. Es habe sich um ein mit Alufolie umwickeltes Buch gehandelt, in das Drähte gesteckt waren, so die Staatsanwaltschaft.

Wahrscheinlich habe er sich in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befunden, hieß es außerdem in einer Pressemitteilung der Polizei. Die 39-jährige Kindsmutter erstattete anschließend eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Kindesentziehung. Am Montagnachmittag teilt die Staatsanwaltschaft mit, das Haftbefehl gegen den Mann erlassen worden ist.