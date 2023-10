Viele Frauen berichten mir darüber, dass sie sich immer wieder total lustlos fühlen. Das muss mitnichten bedeuten, dass sie unglücklich in ihrer Beziehung sind oder sich von ihrem Partner nicht (mehr) angezogen fühlen!

Vielmehr ist es so, dass sie einfach keine sexuelle Erregung empfinden- und selbst nicht wissen, wieso. Ganz häufig sind dafür „äußere“ Umstände verantwortlich: Stress im Beruf oder im gesamten Alltag, die wiederum zu Erschöpfung und Energielosigkeit führen. Aber auch psychische Belastungssituationen wie Depressionen und Angsterkrankungen oder körperliche Grunderkrankungen ( Diabetes, Parkinson etc.) können das sexuelle Verlangen erheblich beeinträchtigen. Hormonelle Veränderungen, zum Beispiel in den Wechseljahren, aber auch die Verwendung von hormonellen Verhütungsmitteln können zudem echte Lustbremsen sein.

Bei sexueller Lustlosigkeit ist es außerdem ganz wichtig, zusammen mit der behandelnden Ärztin einmal die aktuell eingenommenen Medikamente zu überprüfen. Antidepressiva, Blutdruckmedikamente und Fettsenker können nämlich ebenso einen Einfluss auf das sexuelle Lustempfinden haben.

Zwar können geringe Mengen an Alkohol zunächst stimulierend sein, größere Mengen und dauerhafter Konsum senken die Libido aber deutlich!

Um herauszufinden, warum die Lust auf Sex plötzlich oder immer mal wieder fehlt, ist es also ganz wichtig, sich an eine Expertin oder einen Experten zu wenden. Das kann der Frauenarzt oder die Frauenärztin sein, aber auch der Hausarzt oder die Hausärztin. Liegt der Verdacht nahe, dass die Lustlosigkeit psychisch bedingt ist oder doch ein Partnerschaftskonflikt oder eine familiäre Belastungssituation vorliegt, können (Sexual-) Therapeuten und Psychologen die richtige Anlaufstelle sein.

