Filippo (22) soll der Mörder seiner Ex-Freundin Giulia sein - Vater: „Er war doch ein perfekter Junge“

In dieser Schlucht zwischen Piancavallo und dem Barcis-See wurde Giuila gefunden - mit Stichwunden in Hals und Kopf.

„Wir stehen Giulias Familie sehr nahe, weil wir sie geliebt haben“. Das sind die ersten Worte, die Nicola Turetta an die Journalisten richtete, die vor seiner Haustür in seiner Heimatgemeinde im italienischen Torreglia auf Antworten warteten. Sein Sohn Filippo sitzt in unterdessen in einer Zelle nahe Leipzig und wartet auf die Entscheidung, ob und wann er nach Italien ausgeliefert wird, wie die Zeitung Il Resto del Carlino berichtete.

„Wir sind immer noch schockiert über das, was er getan hat“, sagte Turetta. Nie habe der 22-Jährige Probleme gehabt. Nicht in der Schule, nicht mit Freunden, nicht mit Geschwistern. Die Tat könne er sich nicht erklären. Dennoch freue er sich, seinen Sohn wiederzusehen. „Wir müssen ihm doch Kraft geben“, so der Vater. Lange hatte er versucht auszublenden, dass es ein Verbrechen gegeben haben könnte. Filippo und Giulia, die trotz Trennung noch immer Kontakt hatten, galten als verschwunden. Am 18. November zerplatzte diese Illusion. Es war der Tag, an dem die Leiche der jungen Studentin nach einer langen Woche der Suche in einer Schlucht gefunden wurde.

Lese-Tipp: Mutter von fünf Kindern erleigt schweren Verbrennungen: Mann übergießt seine Frau mit Benzin und zündet sie an