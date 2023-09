Die Frau, die fünf Kinder aus einer früheren Beziehung zurücklässt, wird mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Drei Tage lang kämpfen Ärzte um ihr Leben, am Ende vergeblich. Sie stirbt.

Die Menschen in Palermo sind entsetzt und betroffen. Bürgermeister Fabrizio D'Ancona kündigt laut „Rai News“ für Mittwoch einen Fackelzug gegen jede Gewalt an Frauen an. (uvo)

Lese-Tipp: Häusliche Gewalt: Hier finden Opfer Hilfe