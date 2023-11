Hat er seine Ex ermordet? Gesuchter Italiener auf A9 bei Leipzig festgenommen

Die deutsche Polizei machte zu dem Fall bisher keine Angaben. Laut der italienischen Behörden war die 22 Jahre alte Ex-Freundin des Verdächtigen nach einem Treffen mit dem jungen Mann vor mehr als einer Woche vermisst worden. Am Samstag wurde die Leiche der Frau aus Vigonovo bei Venedig nach langer Suche in einer Schlucht unweit des Barcis-Stausees im Norden Italiens gefunden.

Lese-Tipp: Hat er sie auf dem Gewissen? Ex-Paar aus Italien spurlos verschwunden

Der Fall löste in Italien Bestürzung aus. Die beiden Studenten waren Medienberichten zufolge eineinhalb Jahre lang ein Paar gewesen, bevor sich die junge Frau im vergangenen Sommer trennte. Sie blieben nach der Trennung weiter in Kontakt. Zuletzt wurden die beiden am vergangenen Wochenende in einem Einkaufszentrum gesehen. Danach war die junge Frau spurlos verschwunden.