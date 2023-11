Hat er sie auf dem Gewissen? Ex-Paar aus Italien spurlos verschwunden

Während die Fahndung in Italien bereits läuft, weiten Ermittler sie nun auch auf Kärnten in Österreich aus. Hier wird das Auto des Ex-Paares Giulia Cecchettin und Filippo Turetta zuletzt gesehen. Aus Ermittlerkreisen heißt es, das Auto habe am Sonntag das erste Mal die österreichische Grenze in Tarvis überquert, schreibt die Krone Zeitung. Italienischen Medien nach sei der PKW vor zwei Tagen in Kärnten geortet worden.

Italienische Behörden informierten daraufhin die österreichischen Kollegen, da vermutet wird, der Ex-Freund (22) könnte der Frau etwas angetan haben. Denkbar sei aber auch, dass sie gegen ihren Willen festhalten wird. Das Ex-Paar hat auch noch nach seiner Trennung den Kontakt gehalten. Gelegentlich habe man Zeit miteinander verbracht. So auch an dem Samstagmittag, als der Student Giulia in ihrem Heimatort Vigonovo abholt.