Wenn sich die Buchung als Nullnummer entpuppt….

Was als Traumurlaub in einer wunderschönen Villa auf Mallorca geplant war, wird für Familie Wolf zum Urlaubs-Alptraum: Ihre im Internet gebuchte Unterkunft sollte die vierköpfige Familie aus Berlin nie erreichen – weil es die Immobilie gar nicht gibt! Was dahintersteckt und auf welche Warnzeichen bei der Buchung geachtet werden sollte, erfahren Sie im Video.