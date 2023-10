Drei junge Männer (19, 20, 23) haben dem Mädchen im Juni 2021 Ecstasy verabreicht und es vergewaltigt. Leonie starb an einer Drogen-Überdosis, sie erstickte. Ihre Leiche wurde auf einem Grünstreifen an einen Baum gelehnt aufgefunden. Gut zwei Jahre nach dem Mord an Leonie soll der 24-jährige Verurteilte 11.458 Euro Trauerschmerzensgeld an die Familie zahlen.

Lesen Sie auch: Lange Haftstrafen für Mörder von Leonie (13)!

Der österreichischen Zeitung Heute soll ein Schreiben vorliegen, indem er um eine Aufschiebung bittet. Zinsen will er auch nicht zahlen. „Um die Kosten und Zinsen nicht weiter auflaufen zu lassen, bitte ich Sie, für die Dauer meiner Haft von Vollstreckungsmaßnahmen abzusehen, sowie um eine zins- und kostenfreie Stundung,“ soll er aus dem Gefängnis an den Anwalt der Eltern geschrieben haben.