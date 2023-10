Gegen 13 Uhr am Sonntag (1. Oktober) geht ein Notruf bei den Duisburger Einsatzkräften ein. Nachdem das Fahrzeug Mutter und Kind in der Oswaldstraße attackiert, kommt es erst an einer Hauswand zum Stehen. Dramatisch: Am Sonntag äußert ein Polizeisprecher den Verdacht, dass der 25-jährige Fahrer des Wagens, ein serbischer Staatsangehöriger, mit Absicht gehandelt haben könnte!

Erste Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass Beziehungsstreitigkeiten zu der Tat geführt haben könnten. Der Mann sei demnach nach der Auto-Attacke ausgestiegen, hätte auf seine deutsche Frau eingeschlagen und eingetreten. Zeugen hätten ihn dann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Anschließend kann ihn die Polizei festnehmen. Das Kind schwebe weiterhin in Lebensgefahr.