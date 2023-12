Er soll die Herzen der Weihnachtsmarktbesucher erfreuen und wurde durch sinnlosen Vandalismus zerstört.

Aufnahmen einer Überwachungskamera am Augustusmarkt in Dresden zeigen, wie vier augenscheinlich angetrunkene Jugendliche erst Selfies mit dem lila leuchtenden Bären auf dem Augustusmarkt in Dresden machen. Dann verschwinden sie aus dem Blockfeld. Plötzlich fängt der Bär an zu schaukeln und verliert seinen Kopf.

