Irre Wendung! Frau aus Dresden gesteht: Ich habe mir die Kinderfänger-Geschichte AUSGEDACHT

Nur Stunden später steht fest: Es war alles gelogen!

In Dresden soll ein Mann am Montagmorgen (13. November) ein Mädchen bedrängt und festgehalten haben, behauptet eine Zeugin. Daraufhin sind rund 180 Polizisten im Einsatz, um den Kinderfänger von Dresden zu jagen. Auch RTL und andere Medien berichten darüber. Am Abend stellt sich jedoch heraus: Die Zeugin hat sich alles nur ausgedacht! Jetzt ermittelt die Polizei gegen die angebliche Hinweisgeberin. Warum die Frau gelogen hat, ist noch nicht bekannt. Unten findet ihr die erste Version unseres Artikels.

