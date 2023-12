Die Terrorgefahr in Deutschland ist hoch – sind wir auf Weihnachtsmärkten sicher?

Innerhalb weniger Tage hat es nun eine weitere Festnahme aufgrund von möglichen terroristischen Anschlagsplänen in Deutschland gegeben. Ein 20-jähriger Iraker soll einen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover geplant haben. Zuvor waren bereits zwei Jugendliche (15/16) festgenommen worden - sie hatten Leverkusen im Visier. Die besorgniserregenden Ereignisse werfen Fragen auf: Sind Weihnachtsmärkte aktuell überhaupt sicher und gibt es aktuell eine erhöhte Terrorgefahr in Deutschland?

