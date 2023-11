„Weihnachtsfrieden“? Fehlanzeige!

Auch im Dezember müssen wir uns wieder auf Bahnstreiks einstellen, wenn wohl zumindest nicht an den Feiertagen. Doch damit nicht genug: Zudem ziehen die Ticketpreise an vielen Stellen an. Darüber hinaus fängt Google an, bestimmte Konten zu löschen, Weinflaschen sehen in Zukunft anders aus, und es gibt Neuigkeiten in Sachen Pflege-Mindestlohn. Hier kommt der letzte Monatsüberblick 2023!

