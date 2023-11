Die Ampel-Regierung hat in diesem Jahr das Kindergeld auf 250 Euro pro Monat erhöht. Außerdem unterstützt der Bund für eine bessere Qualität in der Kindertagesbetreuung die Länder in den Jahren 2023 und 2024 mit je zwei Milliarden Euro.

Lese-Tipp: Wann ist das Kindergeld auf eurem Konto? Hier checken!

Für Studenten und Fachschüler gab es eine Einmalzahlung für die gestiegenen Energiekosten in Höhe von 200 Euro.

Die Grenze für Midijobs wurde auf 2.000 Euro angehoben. Bis zu diesem Einkommen zahlen Beschäftigte dann geringere Beiträge in die Sozialversicherungen.

Lese-Tipp: Hilft die Kindergrundsicherung armen Kindern WIRKLICH?