Doch genau die braucht Bauer schließlich im Mai. Seine Lungen haben die Arbeit komplett eingestellt und müssen ihm entnommen werden. Während die Ärzte ihn mit Blutfluss-Maschinen, und künstlichen Beatmungsgeräten am Leben erhalten, lassen die neuen Lungen jedoch auf sich warten.

Damit das Herz nicht in den Brustkorb sackt und dort auch noch kollabiert, stützen Bharat und sein Team es in der Zwischenzeit mit Brustimplantaten der Größe Doppel D. „Wir haben nach dem größten Ding gesucht, das in seine Brusthöhle passen würde“, erklärt Bahart. Nur mit den Implantaten kann Bauers Herz so lange gestützt werden, bis die neuen Lungen in Chicago eintreffen.

Mittlerweile ist Bauer wieder zu Hause und erholt sich von den Strapazen im Frühsommer. Das Rauchen – und das Vaping – hat er übrigens aufgegeben. „Ich dachte, das Vaping wäre eine sicherere Alternative zu Zigaretten", sagte er. Im Nachhinein, so Bauer, hätte er wohl einfach früher aufhören sollen. (jbü)