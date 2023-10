Mit Gewitter hat die Stadt Bremen wohl auch nicht gerechnet. Kurz nach der Eröffnung ist eine der insgesamt vier Klokabinen bereits defekt. „Leider haben wir vermutlich einen Blitzschlag gehabt in der letzten Woche, sodass eine der computergesteuerten Anlagen sich verabschiedet hat," so Reimann im Gespräch mit RTL weiter. Tja, so hochmoderne Technik hat eben auch ihre Nachteile.