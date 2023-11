Jetzt hat es auch Chico erwischt!

Ein unheimlicher Brandstifter geht in Dortmud um. Der Feuerteufel hat jetzt auch Häuser einer Stadt-Berühmtheit zerstört. Lotto-Millionär Kürsat Y., bekannt als Chico, hatte einen Teil seines Gewinns in Immobilien investiert. In zweien davon brannte es in der Nacht zum Freitag. Bei den Mehrfamilienhäusern in der Nordstadt wurde der Dachstuhl zerstört. „Ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Zum Glück ist niemandem etwas passiert“, sagte Chico der Bild.

RTL.de ist jetzt auch bei Whatsapp – HIER direkt ausprobieren!