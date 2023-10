Bewegung ist wichtig, das wissen wir alle und kriegen es schon als Kinder eingebläut. Mindestens dreimal die Woche laufen hat jedoch nicht nur den Vorteil, dass man nicht zunimmt. Es helfe außerdem dabei, Muskeln zu erhalten, die Gesundheit des Herzens zu fördern und Entzündungen im Körper zu verringern. Diese Kombination von positiven Faktoren führe letztlich dazu, altersbedingte Veränderungen der Zellen positiv zu beeinflussen.

Lese-Tipp: Bei Wind und Wetter: Workouts im Freien „wirken Depressionen entgegen"

Für alle, die dem Laufsport jedoch nicht allzu viel abgewinnen können, hat der Experte eine gute Nachricht: Auch Schwimmen, Radfahren, Rudern oder ein schneller Spaziergang haben die gleichen Effekte. Wichtig sei lediglich, dass es sich um aerobes Training handelt – ein Ausdauertraining also, das den Stoffwechsel in Schwung bringt. Dr. Sinclair erklärt im Interview, dass er außerdem versucht, die Zeit, in der sitzt, so kurz wie möglich zu halten. Hierbei könne ein ergonomischer Schreibtisch helfen, an dem man auch stehend arbeiten kann.